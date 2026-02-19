Jueves de paro y movilización en Jujuy por la reforma laboral

En un contexto de conflicto, sectores sindicales realizan hoy un paro por 24 horas, convocado por la Confederación General del Trabajo, y una movilización prevista para las 11 de la mañana a Plaza Belgrano, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional que comenzará a tratarse hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. Además de los sectores estatales, la medida afectará los servicios de transporte, de recolección de residuos y bancos, entre otros.

Asociaciones sindicales como ATE, CTA, Unión del Personal Civil de la Nación, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, Cedems, Adep, Adiunju, camioneros y bancarios, entre otros del sector publico y privado, se sumaron a la convocatoria de paro nacional, que además de hacer una jornada de paro activo prevén realizar o participar de una movilización con presencia en las calles, en defensa del trabajo y las condiciones laborales.

El reclamo

Organizaciones sociales y gremiales de todo el país convocaron a un paro nacional, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y que será tratado hoy , a partir de las 14 en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se enmarca en un contexto complejo, ya que desde los sindicatos consideran que esta medida es un retroceso de derechos laborales adquiridos, ya que los ataca directamente.

La convocatoria en un principio fue impulsada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo (CGT), con adhesión de las Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y múltiples gremios sectoriales. Si bien la CGT anunció un paro sin movilización, en distintas provincias se realizan acciones diferentes.

Higiene urbana

La comuna capitalina informó ayer la suspensión de los servicios de limpieza y recolección de residuos de la empresa Limsa. Por lo tanto, el servicio se interrumpirá por el término de 24 horas (la medida comenzó anoche).

Los servicios que están afectados son recolección de residuos domiciliaria, recolección comercial, recolección patógenos, barrido y barrido manual, contenedores de la municipalidad, recolección de malezas o escombros y barrido mecánico.

Teniendo en cuenta que la Municipalidad tiene el objetivo de crear hábitos saludables en la comunidad, desde el organismo, se solicitó a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública hasta tanto se normalice la prestación del servicio a fin de colaborar con la limpieza y el orden en la zona concesionada a esa empresa.

UTA adhirió y afectaría corta y media distancia

CONFLICTO | EL PARO SE FUNDAMENTA POR LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN LOS TRABAJADORES.

En el marco de las medidas de fuerza nacionales en contra de la reforma laboral, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Jujuy, informó que adhirió al paro nacional convocado por la CGT, por lo que el servicio estaría suspendido en el transporte de corta y media distancia desde las 0 de hoy, por 24 horas. En tanto la circulación de larga distancia se definirá por empresas.

Sin embargo un sector de autoconvocados afiliados de la UTA Jujuy, al igual que algunas empresas, refirieron que no acatarán la medida ya que no se "sienten representados por la CGT", por lo que tanto prestarían servicios con normalidad.

Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo .

El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa.

El gremio UTA consideró que "frente a este contexto, el paro constituye una medida legitima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".

Asimismo, reafirmaron que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida.

Finalmente la UTA ratificó su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio Nacional, para corta, media, larga distancia. En el ámbito provincial, la medida de fuerza además responde a un reclamo ya planteado con anterioridad. Desde UTA informaron que "se acompaña la medida con el objetivo de instar al sector empresario y a las autoridades competentes a convocar de manera urgente a una mesa de diálogo con participación de todos los actores involucrados". También anoche la Asociación Bancaria de Jujuy informó su decisión de adherir a la protesta de hoy.