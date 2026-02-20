La Quiaca: detenido acusado de matar a golpes a su pareja

Un hombre fue detenido acusado de matar a su pareja a golpes, en la ciudad de La Quiaca. El inculpado, días después de las agresiones, la trasladó al nosocomio fronterizo y debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser derivada al hospital "Pablo Soria", donde se produjo su deceso.

Según pudo saber El Tribuno de Jujuy, el hecho ocurrió días previos a los festejos del carnaval en una vivienda del barrio Perpetuo Socorro de la ciudad de La Quiaca.

En esas circunstancias un hombre y su pareja, identificada como Vanesa Villalobos, se encontraban en el mismo domicilio y por causas que se tratan de establecer, comenzó a agredirla verbalmente y luego con golpes de puños.

A consecuencia de la golpiza, la joven se desvaneció y el sujeto la dejó sin asistencia médica por casi dos días, mientras continuaba con sus actividades normalmente.

Luego, al no reaccionar la mujer, decidió llevarla al hospital "Jorge Uro", donde el médico de guardia constató que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y por su estado, debió ser derivada de urgencia al "Pablo Soria", centro de mayor complejidad médica.

Se pudo establecer que el inculpado declaró en un primer momento que estaban compartiendo bebidas alcohólicas, cuando la mujer cayó y se golpeó la cabeza.

Una vez en la capital jujeña, Villalobos falleció y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero.

A partir de ese momento comenzó la investigación judicial ordenada por el Ministerio Público de la Acusación, que encabeza el fiscal Alberto Mendivil de La Quiaca.

Ante la presunción de un delito, la Fiscalía interviniente ordenó que practiquen la autopsia para determinar las reales causas de muerte. También ordenaron otras medidas complementarias como recolección de pruebas e inspección ocular en la vivienda, acción que estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones con asiento en esta ciudad fronteriza.

Una vez concluida la investigación, sumado al informe del médico forense, el relato del sospechoso no coincidía con la realidad. Por lo que fue detenido quedando alojado en una celda de la Seccional 17°.

Los hechos

Según pudo saberse, la pareja comenzó a discutir, las palabras fueron subiendo de tono hasta que el hombre golpeó a la mujer con tanta violencia hasta dejarla inconsciente y con traumatismo de cráneo severo, que días después causaron su deceso.

La autopsia realizada en la morgue Judicial de Alto Comedero confirmó que la causa de la muerte fue un "fuerte traumatismo encéfalo craneal".

Los investigadores con el informe forense, más la labor policial, establecieron que las lesiones no son compatibles con una caída accidental, sino que hubo intervención de terceros.

El hombre que en un primer momento estaba en condición de demorado, quedó formalmente detenido y será trasladado a San Salvador de Jujuy, ante un juez, para conocer causa de imputación en su contra.

El cuerpo de Vanesa Villalobos, en tanto, fue entregado a los familiares para que le brinden cristiana sepultura.