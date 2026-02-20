Condenado a 12 años tras abusar de una niña

Un hombre fue condenado a la pena de 12 años de prisión por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometidos con aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima (dos hechos), todos en concurso real". Los ilícitos ocurrieron entre 2006 y 2017, en la ciudad capital.

El veredicto fue emitido el pasado miércoles, por los Jueces con Función de Juicio Luis Ernesto Kamada (presidente de trámite), Mario Ramón Puig y María Margarita Nallar; con la asistencia del actuario Jorge Rodríguez.

Los magistrados ordenaron, una vez firme la sentencia, la detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial a los fines del cumplimiento de la pena.

Asimismo dispusieron la obtención de los perfiles genéticos del hombre a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Los jueces resolvieron también sobreseer por prescripción de la acción penal al enjuiciado respecto de otros dos hechos de abuso sexual por los que fue acusado desde la investigación penal preparatoria.

Durante las audiencias de debate, la agente fiscal ratificó la acusación contra el imputado, sustentada en los informes técnicos y médicos incorporados, en los elementos probatorios reunidos durante la investigación penal preparatoria y las declaraciones testimoniales producidas, incluida la declaración de la víctima realizada en Cámara Gesell.

Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó María Emilia Curten Haquim, mientras que la querella fue representada por la letrada Natacha María Freijo.

La defensa técnica del imputado fue ejercida por Sara Cabezas.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los hechos por los que fue condenado ocurrieron en el periodo comprendido entre el 2006 y 2017, cuando la víctima tenía entre 4 y 14 años, en una vivienda del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

La menor residía en el domicilio de su abuela materna, mientras que el condenado, pareja de la tía de la víctima, habitaba la vivienda contigua, conectada internamente.

En diversas oportunidades, el condenado aprovechó momentos en los que se encontraba a solas con la niña para cometer los abusos.