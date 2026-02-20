Intentó robar en hospital y fue reducido por un médico

Un hombre demorado tras intentar robar a pacientes de la guardia del hospital "Pablo Soria" y amenazar con dañar el vehículo de un médico, que lo persiguió y redujo hasta la intervención policial.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás en la guardia del nosocomio cabecera de la provincia.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 48 años ingresó a la guardia del hospital y en un momento determinado exigió dinero a los pacientes.

Al ser confrontado por el personal de seguridad y un médico, el inculpado también les exigió dinero y en caso de no dárselo los amenazó con violentar sus vehículos.

Posteriormente emprendió la fuga y fue perseguido por el profesional de la salud, quien lo interceptó en la intersección de las calles Salta y Ramírez de Velasco.

En el lugar se presentaron efectivos policiales, tras una alerta al 911, donde constataron que el inculpado forcejeaba con el médico, por lo que procedieron a reducirlo.

La denuncia fue radicada por el damnificado, quien relató lo sucedido, y el irascible protagonista, quien indicó encontrarse en situación de calle, fue demorado en la Seccional 1°.