Atlético Cuyaya inició las prácticas en el "Arquiza"

El plantel liguista del Club Atlético Cuyaya inició ayer sus trabajos de pretemporada en sus instalaciones.

El predio "Silvestre Arquiza" abrió sus puertas a los jugadores "bandeños" y a las personas que se llegaron a probarse para formar parte de uno de las instituciones deportivas más populares de la capital jujeña.

Es que ayer se realizó un examen de jugadores en el Club Atlético Cuyaya. Fue en horas de la tarde desde las 15.30 y estuvo a cargo del profesor Pablo Miranda

Fue una prueba abierta a jugadores del club "bandeño" y al público en general, en la que los captadores quedaron totalmente satisfechos con lo visto.

Por el semblante de todos en el "Arquiza" reinó el optimismo de cara a la temporada que se viene. Desde el club escribieron en redes oficiales: "Que sea un año positivo para todos".

Cuyaya mira hacia adelante pese a varios inconvenientes e imprevistos que ocurrieron en este último tiempo, el último hace algunos días cuando la institución fue víctima de un robo.

Por el hecho, el club se expresó en redes sociales de la siguiente manera: "Desde el Club Atlético Cuyaya informamos con profundo pesar que en las últimas horas hemos sido víctimas de un robo en nuestras instalaciones, afectando sectores que se encontraban en pleno proceso de mejoras y puesta en valor, realizadas con mucho esfuerzo por parte del club y colaboradores.

Estos hechos no solo provocan un daño material, sino que golpean el trabajo colectivo, el crecimiento de la institución y los sueños de nuestros deportistas, especialmente de nuestros niños y jóvenes que encuentran en el club un espacio de contención, formación y valores.

A pesar de este duro momento, seguiremos de pie, trabajando con la misma pasión y compromiso de siempre para continuar construyendo el club que queremos".