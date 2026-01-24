"Pampa" de Red Bull llegó a Jujuy y siguen los festejos

Con la misma efervescencia y alegría del campeonato logrado por el piloto Luciano Benavides recientemente en motos en el Rally Dakar de Arabia Saudita ayer arribó "Pampa" de Red Bull a Jujuy y musicalizó la jornada en la Distribuidora ECR.

En Palpalá se presentó la camioneta de la empresa multinacional llamada "Pampa" que patrocina a Luciano y Kevin Benavides en estas competencias de alto nivel. Luego del recorrido y dentro de la algarabía por el título del salteño se transformó en un verdadero espacio de música para directivos y empleados. Esto fue una muestra del compromiso y la innovación empresarial de la marca que transmiten valores pero que a la vez representan a los atletas Red Bull en cada Rally Dakar.

Ernesto Rivarola, gerente de la Distribuidora, habló con diario El Tribuno de Jujuy y aseguró que "es un orgullo tremendo que la marca haya acompañado a los hermanos Benavides en la competencia a nivel mundial, realmente es una marca que sigue avanzando y ahora tuvimos la oportunidad de tener a parte del equipo en Palpalá, presentando la novedades y también nos acompañaron con la camioneta que se llama 'Pampa'. Venimos trabajando y mirando algunos desarrolladores y las nuevas promociones que tendrá la marca. Ya estuvieron en Salta y ahora en Jujuy colaborándonos. Es un orgullo que nos visiten y concretar una rueda de trabajo", agregando que "es muy importante para nosotros esta visita porque en la distribuidora tenemos marcas de primer nivel y que vengan gente de Red Bull a conocernos para extender charlas a futuro, es muy valioso como empresa y en el conjunto de las marcas que también trabajan con nosotros".

Al final admitió que "es muy lindo que Red Bull acompañe, además de ser excelentes pilotos los hermanos Benavides, son excelentes personas y eso nos pone contentos que la marca que promovemos puedan brindar su respaldo a personas del norte porque alimenta a deportistas de la región. Siempre está nuestro apoyo, seguir incentivando a diferentes actividades, pero ahora nos vemos comprometidos con las marcas líderes y seguimos apostando al desarrollo de Palpalá y de la provincia", sentenció.