13°
10 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Golf
Karate
PRIMERA NACIONAL
Guerra de Malvinas
Gendarmería Nacional
División Antidrogas
PERICO
San Pedro
PERICO
PALPALÁ
Golf
Karate
PRIMERA NACIONAL
Guerra de Malvinas
Gendarmería Nacional
División Antidrogas
PERICO
San Pedro
PERICO
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Jaire

Robo de transformador dejó sin luz a localidades

Denuncian que es una constante. Suministro eléctrico fue solucionado.

Martes, 10 de marzo de 2026 00:20
ESCENARIO | TRANSFORMADOR DESTRUIDO CON FINES DELICTIVOS.

Delincuentes destruyeron y robaron un transformados de potencia y dejaron sin suministro eléctrico a un amplio sector, en la zona de Jaire. Vecinos denuncian que el ilícito, al igual que el robo de ganado, es una constante y solicitan a las autoridades implementar cámaras.

Según fuentes consultadas, el robo tuvo lugar entre la noche del pasado domingo y la madrugada de ayer, en cercanías de la Calera. El ilícito dejó sin suministro eléctrico a un amplio sector de la región, como son las comunidades de Lagunita, Tiraxi, Tesorero, Duraznal y Tres Lagunas; aunque el problema fue solucionado la tarde de ayer.

Sin embargo, los vecinos solicitaron la implementación de cámaras de seguridad, ya que en diciembre el mismo ilícito ocurrió dos veces. Asimismo, consideraron que esto ayudaría a prevenir el robo de ganado, que denunciaron que lamentablemente es una constante.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD