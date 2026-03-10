Robo de transformador dejó sin luz a localidades

Delincuentes destruyeron y robaron un transformados de potencia y dejaron sin suministro eléctrico a un amplio sector, en la zona de Jaire. Vecinos denuncian que el ilícito, al igual que el robo de ganado, es una constante y solicitan a las autoridades implementar cámaras.

Según fuentes consultadas, el robo tuvo lugar entre la noche del pasado domingo y la madrugada de ayer, en cercanías de la Calera. El ilícito dejó sin suministro eléctrico a un amplio sector de la región, como son las comunidades de Lagunita, Tiraxi, Tesorero, Duraznal y Tres Lagunas; aunque el problema fue solucionado la tarde de ayer.

Sin embargo, los vecinos solicitaron la implementación de cámaras de seguridad, ya que en diciembre el mismo ilícito ocurrió dos veces. Asimismo, consideraron que esto ayudaría a prevenir el robo de ganado, que denunciaron que lamentablemente es una constante.