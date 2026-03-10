Ocho motociclistas menores de edad fueron demorado

Ocho menores de edad fueron demorados por circular en moto en la ciudad de Perico. Uno de los protagonistas se desplazaba a bordo de un rodado con pedido de captura, por lo cual fue remitido a la Brigada de Investigaciones. Preocupación de los pobladores por el desplazamiento de alrededor de 60 motovehículos.

El pasado domingo por la tarde los agentes de la Unidad Regional 6 recibieron el alerta de vecinos de la ciudad comercial acerca de un grupo de decenas de motos que recorrían las calles. Además, hicieron hincapié en la presencia de menores de edad transitando en los vehículos. En ese contexto, luego de constatar la situación con los agentes que recorrían la ciudad, se dispuso un operativo cerrojo en las inmediaciones de la iglesia Santa María de los Ángeles. De esta manera, los uniformados procedieron a la demora de ocho menores de edad que circulaban en las motos de distintas cilindradas.

Además, al consultar en la base de datos policial, se supo que uno de los motovehículos tenía vigente un pedido de captura. Por esa razón, el rodado fue remitido a la Brigada de Investigaciones de Perico para la continuidad de las pesquisas. “Los sábados y domingos se reúnen acá motociclistas que vienen de El Carmen y Monterrico. Ayer eran unas 60 motos. Para prevenir, se armó un operativo cerrojo y se dio este resultado”, aseguró el comisario mayor Oscar Toconás a los medios de comunicación en el reporte policial de la unidad Regional 6 con asiento en Perico. Además, con respecto a las sanciones aseguró que “las actas se están realizando, las multas son a los padres, son muy costosas y se secuestra la moto”, en referencia a los casos detectados ayer a la noche.

En el mismo sentido, “como son menores, quiero recomendar a los padres no darles las motos porque pueden ocasionar accidentes”, precisó Toconás por una situación que genera preocupación, ya que también suelen protagonizar ruidos molestos, maniobras peligrosas e incluso incidentes, que en esta oportunidad lograron ser prevenidos.