Tenía vigente pedido de captura y fue detenido

Efectivos policiales de la Unidad Regional 8 detuvieron en la ciudad de Palpalá a un hombre de 29 años que tenía pedido de captura por estar relacionado a una causa por violencia de género. Luego de constatar la requisitoria, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 47° para quedar a disposición de la Justicia provincial.

El domingo por la tarde, los agentes realizaban recorridos preventivos por las calles del barrio San José de la ciudad siderúrgica, cuando observaron a un sujeto que merodeaba en las cercanías de la intersección de las calles León y Yavi.

En esas circunstancias, alrededor de las 18.45 los uniformados se acercaron al sospechoso para entrevistarlo, además de darle la voz de alto, aunque el hombre no supo justificar su presencia en el lugar. Una vez que el individuo fue identificado, los efectivos procedieron a consultar sus datos personales en la base del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac) y en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

De esta manera se supo que el hombre de 29 años, contaba con solicitud de paradero vinculada a una causa de violencia de género por la cual era requerido desde la Unidad Fiscal especializada en ese tipo de delitos. Con esta información, los efectivos de la Unidad Regional 8 realizaron la requisa superficial en el sospechoso para luego trasladarlo a la Seccional 47° y así quedar a disposición de las autoridades judiciales.