Incidentes en Casa de Gobierno por reclamo salarial policial

La tranquilidad de la noche jujeña se vio alterada este lunes cuando una violenta manifestación protagonizada por familiares de efectivos policiales y personas vinculadas a la fuerza desató momentos de tensión frente a la Casa de Gobierno, en plena Plaza Belgrano. Lo que comenzó como una concentración pacífica derivó en incidentes con pirotecnia y ataques a la estructura del edificio, en rechazo al acuerdo salarial anunciado horas antes por el Ejecutivo provincial.

La protesta estalló luego de que el Gobierno de Jujuy informara que, durante una reunión mantenida en la jornada con representantes del personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad, se había alcanzado un consenso satisfactorio en materia salarial. Según precisaron desde los Ministerios de Hacienda y Trabajo, los asistentes al encuentro manifestaron su conformidad con los términos acordados.

Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, el anuncio encendió la mecha en otros sectores vinculados a la Policía, que consideran insuficiente lo pactado y denuncian que no representa los reclamos originales del colectivo. Fue así que, en cuestión de horas, decenas de personas se congregaron en el centro capitalino con carteles, el rostro cubierto y una consigna clara: rechazar el entendimiento oficial.

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento. Pasadas las 20, los manifestantes comenzaron a arrojar pirotecnia contra las puertas de la Casa de Gobierno y, en un momento de máxima exasperación, un grupo intentó derribar una de las rejas del acceso principal, lo que obligó a reforzar la seguridad en el lugar.

Mientras la protesta continuaba, se confirmó que un grupo de manifestantes logró ingresar al edificio gubernamental con la intención de reunirse con alguna autoridad, en un intento por abrir un canal de diálogo directo ante lo que consideran una negociación excluyente.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento oficial por parte del Gobierno provincial ni se reportaron heridos, aunque la situación permanece en estado de máxima alerta.