Colectivo salió de Jujuy con marihuana oculta en el baño

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de cuatro kilos de marihuana que estaban ocultos en el baño de un colectivo que salió de Jujuy y tenía como destino Mendoza, en la provincia de Catamarca.

Según establecieron fuentes oficiales, el episodio se registró durante la madrugada de ayer sobre un tramo de la ruta nacional 38, donde efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional en conjunto con sus pares de la Unidad de Inteligencia Criminal “Catamarca” realizaban un control vehicular.

Fue en esas circunstancias que detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia y al entrevistarse con el conductor, éste indicó que salió desde Jujuy y tenía como destino la provincia de Mendoza. Los efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un control de los pasajeros y además contaron con la ayuda de un perro antinarcóticos de la Policía de Catamarca, que olfateó distintos sectores del rodado, pero al llegar al baño inmediatamente marcó la existencia de sustancias ilícitas.

Por tal motivo, el personal procedió a inspeccionar de manera minuciosa el sector y al retirar el plástico que recubre el lavabo del baño detectaron dentro del habitáculo cuatro paquetes amorfos. Al abrir lo hallado, los efectivos cayeron en cuenta que contenían una sustancia vegetal que sometieron a una prueba de campo (narcotest), la cual arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 4 kilos 325 gramos.

Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal de Catamarca, quienes autorizaron el decomiso del estupefaciente. Asimismo, las autoridades fiscales dispusieron que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con el o los propietarios de la droga.