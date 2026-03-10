Motociclistas hospitalizados tras colisión con un auto

Una pareja de motociclistas debió ser hospitalizada luego de una colisión con un auto en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Perico. Se investigan las causales del hecho que obligó al traslado de un hombre al hospital “Pablo Soria” de la capital jujeña.

De acuerdo a la información policial, el domingo alrededor de las 23.10 el personal de la Subcomisaría de La Posta fue alertado acerca de un incidente vial en la ruta provincial N° 47, en las inmediaciones del mencionado sector barrial. Por esa razón, de inmediato una comisión de agentes y una ambulancia del Same se dirigieron al lugar indicado, en el cual se hallaban una mujer y un hombre tendidos sobre la cinta asfáltica. Además, en las cercanías se encontraban el vehículo de la pareja, una moto Brava Altino de 180 cc de cilindrada, y también un auto Fiat Siena, con visibles daños materiales en el sector de la trompa.

En este contexto, los profesionales médicos asistieron en el escenario del hecho a los ocupantes de la moto, a los cuales minutos más tarde trasladaron al hospital “Arturo Zabala” de la ciudad de Perico. Sin embargo, ayer cerca de las 2.50 un hombre fue derivado al hospital “Pablo Soria” de la ciudad capital. Por otro lado, los efectivos de la Subcomisaría de La Posta se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el secuestro de los vehículos involucrados. Además, el personal de Seguridad Vial arribó al lugar para señalizar la zona y practicarle el control de alcoholemia al automovilista, que resultó negativo, mientras Criminalística de la Policía realizó el peritaje para conocer las causales del incidente vial que dejó a la pareja hospitalizada por las heridas sufridas.