Salta: Secuestraron más de once kilos de cocaína de un vehículo

La División Antidrogas San Pedro de Jujuy, de la Policía Federal, incautó más de 11 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas que ocultaban el estupefaciente en un doble fondo de un automóvil, en la provincia de Salta.

Si bien el operativo estuvo a cargo de la División Antidrogas de esta provincia, el episodio se registró sobre la ruta nacional N°9, a la altura del kilómetro 1530, en inmediaciones del cruce con la ruta provincial N°71S, en la provincia de Salta. En esas circunstancias los efectivos realizaban un control vehicular y poblacional, cuando detuvieron la marcha de un automóvil Renault Koleos, en el que se desplazaban un hombre y una mujer que tenían como destino Buenos Aires.

En un primer momento, el rodado fue inspeccionado mediante el uso de un escáner móvil. Luego, intervino el perro detector de narcóticos “Mau”, que marcó la presencia de estupefacientes en el piso de la parte delantera del vehículo.

Ante la presunción de la existencia de un doble fondo, los efectivos remitieron las actuaciones a la Fiscalía Federal en turno de Salta, que dispuso el traslado del procedimiento a la dependencia policial con el objetivo de realizar una inspección más exhaustiva. Como resultado de la requisa, los uniformados lograron detectar diez paquetes rectangulares ocultos en el interior del rodado, que contenían una sustancia pulverulenta. Al ser sometida a la prueba de campo narcotest, la misma arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 11 kilos 366 gramos.

El estupefaciente fue secuestrado, además del vehículo utilizado para el transporte, varios teléfonos celulares y dinero. Los dos ocupantes del automóvil quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.