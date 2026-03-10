Pareja fue aprehendida por robar en una vivienda

Una pareja fue detenida por efectivos policiales luego de robar en una casa de la ciudad de San Pedro y darse a la fuga. Los aprehendidos fueron trasladados a una dependencia en momentos que los vecinos del lugar habían salido de sus viviendas con la intención de encontrarlos y lincharlos.

El ilícito fue advertido el domingo, cuando alrededor de las 13 habitantes del barrio sampedreño de Bajo Moralito alertaron a la Policía acerca de un robo ocurrido en un domicilio. Por esa razón, de inmediato se constituyó una comisión de efectivos que al llegar al lugar se encontró con un nutrido grupo de personas, moradores de la zona.

Fue entonces que los uniformados se entrevistaron con un hombre, quien les relató que una pareja conocida en el ámbito delictivo, minutos antes había ingresado a su casa y luego robó pertenencias suyas. En este contexto, con los datos aportados por el damnificado los agentes llevaron adelante un operativo cerrojo por las calles aledañas, mientras los vecinos estaban atentos para abordar a los aprehendidos. Además, durante el despliegue los sospechosos intentaron evadir al personal policial ingresando a distintos domicilios, desplazándose por los techos. Así fue cómo con autorización del propietario de una vivienda, los efectivos ingresaron al inmueble, donde lograron localizar al sujeto oculto dentro de una heladera en desuso y a la mujer en una habitación. Al momento de identificar a los protagonistas, los uniformados pudieron detectar que la mujer contaba con un pedido de captura vigente.

Por otro lado, durante un rastrillaje realizado en los techos de los inmuebles cercanos, los efectivos recuperaron varios elementos sustraídos, como ser una soldadora con sus respectivos accesorios, una amoladora, una hidrolavadora, herramientas de trabajo, elementos de limpieza y varias prendas de vestir. Finalmente, la pareja fue detenida y luego trasladada a la Seccional 52° parta darle continuidad a las actuaciones complementarias, mientras que el damnificado realizó la denuncia en la dependencia.