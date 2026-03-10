Kiara Pineda fue oro en el Open de Club Rosario

Kiara Pineda consolida el primer puesto del ranking argentino de karate. La jujeña se quedó con el noveno Open Femenino desarrollado en Club Rosario Central luego de una final cerrada ante la representante de Mar del Plata en kata.

La karateca de la categoría 14-15 años tuvo un fin de semana sólido, ya que "desde el primer momento se notó que estaba bien, se posicionó como la favorita a pesar que la competidora que llegó a la final con ella también tiene un buen nivel", contó a diario El Tribuno de Jujuy Facundo Pineda.

El entrenador y padre de Kiara, explicó que "son las que generalmente llegan a la final, como que estaba peleado, parejo, pero la representante de la Asociación Única de Karate era favorita por haber terminado primera el año pasado".

Pineda, dijo que "fueron cuatro rondas, la primera fue victoria ante Mendoza, luego Buenos Aires, la tercera semifinal con Santa Fe, en las tres se impuso por 5 a 0, mientras que en la final, ante la marplatense se quedó con la medalla de oro después de ganar por 3 a 2".

Kiara Pineda cerró el 2025 como primera del ranking de la Federación Argentina de Karate, por lo que estar presente en el noveno Open Femenino era fundamental, ya que defendía ese lugar de privilegio, lo que la posiciona para quedarse con la plaza de cara al Sudamericano Juvenil que se realizará en el mes de junio en Cartagena, Colombia.

Consultado sobre la ausencia del resto de los competidores, ya que normalmente todos los karatecas con mucho esfuerzo tratan de cumplir con el calendario de la Federación Argentina, el Presidente de la entidad jujeña explicó que "por una cuestión económica no estuvieron, sucede que las dos primeras fechas son lejos, la de Rosario ahora que pasó y la otra es en Mar del Plata el próximo mes, son viajes costosos y nos queda muy lejos, así que prefirieron pasar directamente a la otra fecha, prepararse mejor con un mes más de entrenamientos", subrayó.

El calendario para los karateca de la provincia está marcado, ya que abril será Mardel, mayo Tucumán y en junio la medallista del noveno Open Femenino en Rosario tendrá el viaje a Colombia "es casi un hecho que Kiara estará viajando al Sudamericano Juvenil, por puntos, por ranking, por el nivel que viene teniendo desde el año pasado", puntualizó Facundo Pineda.

En cuanto a la parte arbitral, Jujuy fue representada justamente por él "como Asociación Única de Karate estuvimos presentes formando parte de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Karate".

Por último, el también entrenador de Sociedad Española, contó que "ya estamos trabajando a pleno con toda la comisión y las escuelas afiliadas a la Asociación en el circuito provincial, como siempre, la idea es seguir organizando estos torneos que suman minutos de competencias a los chicos que normalmente salen a competir y promueven la actividad a los principiantes proyectándolos a nivel regional, nacional e internacional", finalizó Facundo Pineda, Presidente de la Asociación Única de Karate.