Tumbaya
Guerra de Malvinas
Guerra de Malvinas

Charla de una veterana de la Guerra de Malvinas

Silvia Barrera sirvió a bordo del ARA “Almirante Irízar”.

Martes, 10 de marzo de 2026 00:03
ILUSTRACIÓN DE DANNA CHARA

La Fundación Generación Malvinas y el Concejo Deliberante capitalino invitaron a la charla de la veterana de la Guerra de Malvinas, Silvia Barrera, que se cumplirá el próximo viernes a las 19 en el cine teatro municipal Select (Alvear 665), en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Este espacio busca malvinizar desde la memoria y el compromiso, reconociendo el rol de las mujeres en la gesta de 1982. La Fundación Generación Malvinas, integrada por hijos de veteranos y ciudadanos comprometidos con la causa, trabaja por mantener viva el recuerdo de los héroes argentinos que participaron del conflicto bélico.

Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica y veterana, sirvió a bordo del ARA “Almirante Irízar”, donde atendió a cientos de soldados heridos en condiciones extremas. Su historia es símbolo de valentía, resiliencia y reconocimiento. Es considerada la mujer más condecorada de las Fuerzas Armadas argentinas. “Nos reunimos para escuchar la voz de una mujer que dejó una huella profunda en nuestra patria”, se destacó en la invitación.

Temas de la nota

