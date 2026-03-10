Gimnasia retomó los entrenamientos en "Papel NOA"

En casa, siempre deben quedar los tres puntos, eso es prácticamente ley en todos los equipos del fútbol argentino, y en Gimnasia y Esgrima no es la excepción. "Debemos hacernos fuertes de local", apuntó Mauro Cachi.

El delantero del "lobo" está enfocado en Colegiales, rival que estarán recibiendo el domingo desde las 17 en el estadio "23 de Agosto" luego de la pausa por el paro en el certamen "será otro partido complicado, duro, ante un rival que seguro viene con la intención de levarse algo", opinó.

Después de lo que significó la victoria ante Quilmes, el "lobo" trabajó con mucho ánimo. "La semana es diferente cada vez que se gana, porque sabemos que seguimos sumando", sin embargo reconoció que "nos sirvió para seguir corrigiendo errores y sobre todo potenciando lo bueno que se vino haciendo".

Cachi tuvo una aparición frenética con la casaca "albiceleste" por Copa Argentina, no obstante en el torneo de ascenso se va acomodando de a poco quedando la sensación que comenzó de menor a mayor "me estoy adaptando, con el correr de los partidos me voy sintiendo mucho más cómodo, fue bueno el partido por la copa ante Central Córdoba, pero el Nacional B es otra cosa, no tenés espacio, es mucho más físico, un fútbol diferente al que estaba acostumbrado", sostuvo.

Pero el nacido en General Güemes confía que estará a la altura "Gimnasia es un equipo grande, la historia te obliga, te demanda a dejar todo en cada partido y se que vamos a darle muchas alegrías a la gente", puntualizó.

La semana de trabajo está diagramada, hoy por la tarde continuarán con los entrenamientos mientras que mañana y el jueves será en horario matutino, por lo que se espera que el técnico Hernán Pellerano comience a definir el once que será de la partida ante Colegiales.

Igual, por lo apreciado en las últimas prácticas no haría variantes más allá que Federico Paradela tuvo buenos e interesantes ingresos. Habrá que esperar ver que decide el DT sobre todo pensando en el planteo que pretende hacer ante el "tricolor", rival que debe sumar puntos.