Pappo y el origen del Día del Guitarrista

Cada 10 de marzo, la Argentina celebra el Día Nacional del Guitarrista, una fecha establecida por ley que coincide con el nacimiento de Norberto "Pappo" Napolitano en 1950. Nacido en el barrio porteño de La Paternal, el músico se convirtió en una pieza fundamental de nuestra cultura por haber introducido de forma definitiva los sonidos del blues eléctrico y el hard rock en la escena local a fines de los años 60.

La creación de esta efeméride oficial fue el resultado de un fuerte impulso legislativo que nació poco después de la trágica muerte del guitarrista, ocurrida en febrero de 2005 tras un accidente vial en Luján. A partir de ese momento, diversos sectores de la música y la cultura se unieron para promover un reconocimiento formal a su figura. Finalmente, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.558, que institucionalizó esta fecha no solo para honrar el legado de "El Carpo", sino también para destacar el rol esencial de todos los guitarristas en la música nacional.

Durante su trayectoria, el músico estuvo al frente de bandas emblemáticas como Pappo’s Blues y Riff, formaciones que resultaron claves para la evolución del blues y el heavy rock en toda la región. Su paso por distintos grupos y estudios de grabación fue determinante para definir el sonido de la guitarra eléctrica en el rock local, dejando una marca que músicos y especialistas siguen resaltando en la actualidad.

Hoy en día, cada 10 de marzo se organizan conciertos y tributos donde los guitarristas se reúnen para recordar su figura. Estos encuentros sirven para celebrar a un instrumento que es parte fundamental del ADN musical argentino y para mantener vivo el recuerdo de un artista que cambió las reglas del juego.