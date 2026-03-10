Alerta amarilla para gran parte de Jujuy

La jornada de este martes comenzó con condiciones de inestabilidad en la capital jujeña. El pronóstico indica una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 23°C, con alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 21°C y vientos leves del sector sudoeste entre 0 y 2 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán inestables con tormentas, una temperatura máxima que alcanzará los 23°C y vientos del norte entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa tormentas fuertes, con un descenso de la temperatura hasta los 18°C y vientos leves nuevamente del sudoeste entre 0 y 2 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 40% y el 70% durante toda la jornada, lo que refuerza el escenario de tiempo inestable.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

Además del pronóstico diario, se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca las siguientes zonas:

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Según el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 milímetros, aunque de manera localizada podrían registrarse montos superiores.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones, especialmente en zonas donde las lluvias intensas puedan generar anegamientos temporarios.