Temporal en Metán: el agua arrasó con calles y viviendas en varios barrios del sur provincial

Un violento temporal se desató en las últimas horas sobre la ciudad de San José de Metán, generando caos y preocupación entre los residentes. La lluvia, que comenzó a caer con fuerza durante la tarde, provocó anegamientos generalizados y el colapso de varias estructuras viales, convirtiendo a las calles en verdaderos ríos que arrasaron con todo a su paso.

Uno de los episodios más graves se produjo sobre la calle Mariano Moreno Oeste, luego de que el puente de la calle Santa Rosa cediera ante la fuerza del agua, quedando completamente destruido. La situación se replicó en Río Piedras, donde la crecida afectó pasajes aledaños como Islas Malvinas, que también terminaron colapsando por el enorme caudal que corría por la zona.

El punto más crítico se vivió en Buenos Aires Oeste y Juana Azurduy, un sector que ya había quedado vulnerable tras el colapso del pavimento durante una tormenta anterior. Allí, el canal de desagüe rebalsó nuevamente y el agua comenzó a ingresar al interior de las viviendas, generando escenas de angustia entre los vecinos, que vieron cómo sus hogares eran invadidos por el agua en cuestión de minutos.

Las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y evitar circular por la Ruta Nacional 9/34, donde el desborde de un canal complica el tránsito y representa un serio peligro para los automovilistas. También se recomendó no transitar por calles anegadas y permanecer en lugares seguros hasta que las condiciones climáticas mejoren.

El temporal sigue afectando a la ciudad y se espera que las lluvias continúen en las próximas horas, por lo que desde Defensa Civil mantienen un monitoreo constante de las zonas más comprometidas.