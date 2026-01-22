La convicción de Godoy. El entrenador de Talleres mantiene la esperanza en revertir la derrota en contra, 2 a 0 frente a Tucumán Central, en lo que fue la final de ida, pero quedan 90' en el "Plinio Zabala" (con el arbitraje de Matías Billone Carpio), donde el domingo a las 18 se definirá quién será el finalista para disputar en un partido único por el ascenso al Torneo Federal A.

Nazareno Godoy de entrada le aclaró a El Tribuno de Jujuy que "haremos borrón y cuenta nueva para revertir la situación y con todo el optimismo del mundo. Analicé que al tener Tucumán Central gente muy lenta y pesada, además con mucha agua en cancha, opté por poner a los rapiditos y dio resultados, pero lamentablemente no concretamos. Tuvimos tres situaciones muy claras en los primeros 23' y tuvimos 4 en los segundos 22'. Las chances estuvieron como para empatar o ponernos adelante pero no las aprovechamos. Es un pecado en estas instancias pero aquí vamos revertirlo", aseguró.

También confesó que "nosotros no practicamos penales nunca en esta parte del torneo, y eso que pasamos con Monterrico Sur, Zapla y Atlético San Pedro, pero veremos que hacemos aunque tenemos mucha fe de definirlo antes pero hay que estar en todos los detalles. No será un partido fácil, los equipos tucumanos siempre son duros, tienen delanteros importantes y tenemos que trabajarlo, pero con mucha confianza porque es una serie abierta. Es un resultado con diferencia pero a la vez muy engañoso y emocional para el que lo tiene a favor".

En alusión a la ausencia en la ida del capitán del "expreso" por suspensión admitió que "Mariano (Arroyo) es un jugador importante y ahora lo vamos a tener a disposición, por ahí en el juego aéreo hubiese sido bueno tenerlo, pero Castaño lo hizo muy bien. Los dos goles de ellos fueron dos errores nuestros, tuvimos falencias en los dos laterales porque si analizamos lo del domingo, el gol viene por el lateral derecho nuestro, tira el centro y el 9 entra por el segundo palo que Ríos no alcanza a cerrarlo. Y el segundo gol de ellos, fueron dos fouls seguidos que hacemos en el extremo y ellos tienen gente que van bien arriba, igual lo hizo el más petiso de todos que entró, Ovejero. Fue una distracción porque soltamos la marca y es un detalle que no podemos cometer y más faltando dos minutos para finalizar el partido", señaló.

En esa línea y adelantando posible variantes reconoció que "estamos viendo para ver como lo planteamos al partido, tenemos una idea y ya en el fútbol de la semana lo trabajaremos. Está bueno aclarar que no pudimos tener a Rivero el lunes. Es un jugador importante que siempre nos dio resultado, pero se tuvo que volver a Jujuy esa mañana por temas laborales y salimos con 17 jugadores a la cancha".