Talleres afronta la final

Mucha ilusión posee todo Perico por la campaña que está realizando Talleres. Es que el plantel del "expreso" ayer se instaló en Tucumán para afrontar la final de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur ante el "rojo" de Villa Alem que se jugará mañana desde las 17 en el estadio del conjunto dirigido por Walter Arrieta. Resaltando estos primeros 90 minutos se disputarán sin la presencia del público visitante por disposición policial y ya se anticipó que en Jujuy se tomará la misma modalidad por un acuerdo mutuo de las dirigencias.

La serie que comenzará en la capital tucumana contará con el arbitraje del salteño Aníbal Alfaro que estará secundado por Facundo Gutiérrez Volo y Mauricio Colparis, el 4to árbitro será Santiago Figueroa. La instancia concluirá el fin de semana siguiente en el estadio "Plinio Zabala", donde se definirá el pase a la siguiente instancia con otro clasificado a partido único que coronará al club ascendido al Federal A.

Adentrándose a cuestiones futbolísticas el combinado periqueño sufrirá la ausencia del zaguero y capitán Mariano Arroyo que alcanzó las 5 amonestaciones en la competencia afista y eso le impide hoy estar a disposición del técnico Víctor Nazareno Godoy. Sin embargo por lo ensayado durante la semana se avizora que el reemplazante sería Omar Castaño que llegó como refuerzo recientemente y aún no pudo concretar su debut. O bien las otras alternativas sería Lucas Caballero o Jiménez.

Además en esta ocasión el DT convocó a Maki Salces dentro de la delegación en Tucumán y será otra opción para confirmar su alineación definitiva, sabiendo que el volante creativo venía siendo titular y una molestia en la rodilla lo marginó en semifinales ante Atlético San Pedro.

El "expreso" llega motivado amén de que no contará con su público, pero viene de superar una serie con justicia venciendo al "millo" en los dos partidos.

Mientras que el "rojo" de Villa Alem posa su confianza en Bruno Medina, goleador del equipo y quién combina sus ataques con Diego Velardez como sucedió en Campo Quijano, Salta, donde días atrás remontaron la semis de vuelta y consiguieron ganar 2 a 1 Boroquímica para meterse en la final. Los dirigidos por Walter Arrieta son conscientes que deben hacer valer la localía esta tarde y luchar para conseguir una ventaja en goles antes del silbatazo final, sabiendo que los otros 90' en el "Plinio Zabala" serán complicados.

El dato

