¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Oficina Móvil de Gestión
Producción
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Oficina Móvil de Gestión
Producción
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Alerta amarilla por fuertes vientos para parte de la provincia

Para la jornada de hoy se espera una máxima de 23 °C.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 08:22

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya y Puna de Susques.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya y Puna de Susques.

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En cuanto para la ciudad de San Salvador de Jujuy la mañana será fresca con una temperatura mínima de 5 °C, mientras que la máxima llegará a los 23 °C. El cielo por la mañana estará parcialmente nublado, por la tade y la noche se presentará despejado sin probabilidades de lluvias.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD