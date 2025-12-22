Corte programado de agua en Volcán y Tumbaya

Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad de Volcán y Tumbaya la interrupción programada del servicio en por avances en la "Obra Nueva Huajra"

En el marco del plan de mejoras de infraestructura, se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua de red, mañana martes 23 de diciembre de 08:00 a 13:00 hs.

Según indicaron, la medida responde a la necesidad de realizar tareas estratégicas de empalme en la “Obra Nueva Huajra”, una mejora fundamental para optimizar la distribución en la zona.

Solicitan a la comunidad hacer un uso responsable de sus reservas domiciliarias y tomar las precauciones necesarias hasta la normalización del servicio.