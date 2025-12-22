19°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Servicios
robos
Servicios
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

Servicios

Corte programado de agua en Volcán y Tumbaya

 El servicio se interrumpirá mañana de 8 a 13 horas

Lunes, 22 de diciembre de 2025 22:01

Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad de Volcán y Tumbaya la interrupción programada del servicio en por avances en la "Obra Nueva Huajra"

En el marco del plan de mejoras de infraestructura, se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua de red, mañana martes 23 de diciembre de 08:00 a 13:00 hs.

Según indicaron, la medida responde a la necesidad de realizar tareas estratégicas de empalme en la “Obra Nueva Huajra”, una mejora fundamental para optimizar la distribución en la zona.

Solicitan a la comunidad hacer un uso responsable de sus reservas domiciliarias y tomar las precauciones necesarias hasta la normalización del servicio.

