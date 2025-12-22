Elon Musk "Los videos cortos pudren el cerebro de la gente"

Hablando en un podcast con Katie Miller transmitido el martes en YouTube, Musk dijo que los videos corto "pudren el cerebro de las personas".

"Creo que los videos cortos son uno de los peores inventos de los últimos tiempos, han arruinado las mentes humanas y han podrido el pensamiento de las personas", destacó entre risas.

El multimillonario tecnológico Elon Musk criticó los videos cortos como los clips de TikTok, Reels de Instagram y YouTube Shorts, calificándolos de perjudiciales para la atención y el pensamiento humano.