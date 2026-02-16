32°
Policiales

Desmienten que un hombre haya sido apuñalado en boliche durante el jueves de comadres

Se trató de una persona que sufrió una descompensación. El propietario del baile aclaró que la persona se desvaneció y fue asistido por los presentes.

Lunes, 16 de febrero de 2026 15:44

Desmienten que un hombre haya sido apuñalado en un local bailable capitalino durante los festejos por el jueves de comadres. Se trató de una persona que sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida.

Hay que recordar que el pasado viernes se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a un hombre desvanecido y a un grupo de personas asistiéndolo, adentro de un local bailable.

Si bien las primeras versiones daban cuenta que el hombre había sido apuñalado, esto fue desmentido por el propietario del local bailable “Disco Show”, ubicado en el barrio Alto Comedero, donde sucedió el episodio.

José Ibañez relató a este matutino que el hecho ocurrió en su local, la madrugada del viernes, cuando “un hombre se descompensó y se estaba broncoaspirando con hojas de coca. Una chica que asistió al baile y que es enfermera, lo asistió y le retiró la coca de la boca. Después lo mantuvimos en el piso, para que se recupere y reaccione; a todo esto la música se detuvo y encendimos todas las luces”.

“Llamamos a la ambulancia de la cobertura médica que tenemos, que es Sade, y en el trayecto en que venían, el médico me dio indicaciones de sacar a la persona para que pueda tomar oxígeno. Luego llegó la ambulancia, lo atendieron y se recompuso”, aclaró.

Por último mencionó que el local cuenta con policías adicionales en cada evento, por lo que siempre se realiza la correspondiente requisa a los asistentes.

