La CGT convocó a un paro el día en que se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT decidió el cuarto paro general contra Javier Milei: acaba de resolver que paralizará las actividades en todo el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, en un endurecimiento de su postura que confirma una etapa de mayor conflictividad en su relación con el gobierno libertario.

Así de resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que el proyecto sea convertido en ley cuanto antes.

Aunque la idea inicial de la mayoría de la CGT era mantener una estrategia moderada y buscar más cambios en la reforma laboral o trabar su tratamiento legislativo, su decisión de acelerar un paro general obedeció a que el triunvirato cegetista consideró que no había espacio para negociaciones por la presión de diversos sectores sindicales y la fuerte polémica por el artículo que reduce el pago de los sueldos en casos de licencias médicas.