Folklore, cuarteto y emoción: así se vivió la tercera noche del Carnaval de Los Tekis.

Florencia Cecilia M. Pereira

La grilla artística del domingo se puso en marcha pasadas las 21, cuando la joven cantante oriunda de Susques, Wara Calpanchay, consagrada como artista revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, pisó el escenario con su dulce voz y una impronta que combinó raíz y frescura.

La noche continuó con acordes bien folklóricos para recibir, una vez más, a Lázaro Caballero. Durante aproximadamente una hora, el artista desplegó un show sólido y emotivo. El público cantó y bailó al compás de canciones como “Qué Hubiera Sido”, uno de sus éxitos más sentidos; temas camperos como “Lindo Adorno Pa' Mi Apero”; además de sus clásicos enganchados que fusionan obras emblemáticas del cancionero popular.

Con el predio ya encendido, fue el turno de Desakta2, el dúo cordobés de cuarteto integrado por Fer Olmedo y Joaco Martín, que tomó la posta con una ovación extendida. Desde los primeros acordes, imprimieron todo el ritmo característico del género, fusionando su energía con el fervor de la multitud. Sus temas más reconocidos desataron coros multitudinarios y convirtieron el espacio en una verdadera pista a cielo abierto.

Así, entre cuarteto, folklore y música tropical, el Carnaval de Los Tekis volvió a confirmar por qué es considerado una de las fiestas más importantes del norte argentino. Más que una sucesión de espectáculos, se trata de un ritual colectivo y profundamente federal, donde tradición y celebración se entrelazan, y donde la música se convierte en el puente que une a miles de personas bajo una misma bandera de alegría.