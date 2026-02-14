Cedems amenaza con un paro para el 2 y 3 de marzo

En una asamblea de delegados realizada en la jornada de ayer en la sede central, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) resolvió por unanimidad rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Durante el encuentro, y entre otras resoluciones, los representantes del sector advirtieron avanzar con una medida de fuerza de 48 horas, de no ser escuchados por el Gobierno provincial.

En el comunicado oficial, dirigido a afiliados y a la docencia en general, detallaron las resoluciones de la asamblea:

-Rechazar la propuesta realizada por el Gobierno en la última mesa paritaria por insuficiente. Plantear al Gobierno la contra propuesta de: un aumento del 20% hasta mayo y sin renunciar a nuestro pedido histórico de salario inicial = canasta básica. Paritarias mensuales.

-Se tomará la siguiente medida de fuerza de no ser escuchados: paro por 48 horas para los días lunes 2 y martes 3 de marzo con movilización el día lunes y la unificación de las medidas con todos los sindicatos.

-Plantear la eliminación del presentismo y su judicialización. "EI presentismo no es salario".

-Cartelazo para la reunión institucional del 25 de febrero en defensa de la educación pública, en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma previsional.

-Exigir que los diputados de Jujuy rechacen la reforma laboral y la reforma educativa. Carta abierta a los diputados jujeños.

-Pedido al Ministerio de Educación de la conformación de una mesa pedagógica para abordar las problemáticas específicas en torno a la educación pública en Jujuy.

-Solicitar el documento oficial de la continuidad de los profesores de la orientación en audiovisuales.

-Repudiar la demora del juicio al exsecretario general Jorge Montero. Basta de "dormir" el proceso. Nos manifestamos el 2 de marzo en el juzgado correspondiente.

Exigir a la CGT el paro general contra la reforma laboral y en defensa de nuestros derechos.

-Fortalecer el espacio construido con los distintos sectores denominado "Asamblea permanente contra la reforma laboral".

-Aprobar ad referéndum los paros realizados los días 18 de diciembre del 2025 y miércoles 11 de febrero de 2026.

-Repudio enérgico al voto afirmativo del diputado Jorge Rizotti al proyecto para disminuir la edad de imputabilildad, como también repudio a la ausencia de la diputada María Inés Zigarán.

-Los niños, niñas y adolescentes jujeños necesitan más educación, escuelas en condiciones, docentes con sueldos dignos, padres con trabajos y sueldos dignos, un sistema de salud que atienda sus necesidades, verdaderas oportunidades. Nadie nace delincuente.

-Rechazo total al proyecto de ley de libertad educativa que promete arrasar con el sistema educativo como lo conocemos vulnerando los derechos de estudiantes y docentes.

Por último, indicaron que se declaran en estado de asamblea permanente.