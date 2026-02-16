31°
AGUA POTABLE

Tránsito reducido en el centro por obras de Agua Potable

La avería se registró en la esquina de San Martín y Gorriti. Una cuadrilla de Agua Potable trabaja para reparar el daño.

Lunes, 16 de febrero de 2026 11:27

Una importante pérdida de agua mantiene en alerta esta mañana a los vecinos del casco céntrico. Personal de Agua Potable trabaja en la esquina de San Martín y Gorriti para reparar la rotura de un caño maestro que abastece a gran parte de la zona comercial y residencial del centro.

A pesar de la magnitud del desperfecto, desde la empresa de agua potable llevaron tranquilidad a los vecinos ya que el servicio no será interrumpido durante las tareas de reparación.

En el lugar trabaja una retroexcavadora de gran porte para romper el pavimento y acceder a la cañería subterránea. Debido a la presencia de la máquina y el personal afectado a la obra, el tránsito vehicular se encuentra cortado de manera preventiva e indefinida en la zona.

El corte afecta específicamente a la calle Gorriti, esquina  Belgrano. Se solicita a los automovilistas evitar la zona y circular por calles alternativas para alivianar la congestión en el microcentro.

Se espera que los trabajos se extiendan durante varias horas, dependiendo de la complejidad que presenten las tareas de excavación y las reparaciones.

