Más de 260 actas por alcoholemia en el fin de semana

En el marco de los operativos preventivos de los festejos de Carnaval desde el Jueves de Comadres hasta este lunes, la Dirección de Seguridad Vial informó que se labraron 639 actas varias, 269 alcoholemias positivas y 4 actas por velocidad.

En cuanto a siniestros viales se produjeron dos fallecimientos, el primero fue el viernes 13 en cercanías de la localidad de Rodeíto, donde un motociclista de 42 años perdió la vida luego de impactar con una camioneta en la ruta provincial N° 1, en cercanías de la localidad de Rodeíto. La prueba de alcoholemia a la conductora del vehículo de mayor porte resultó negativo.

La segunda víctima fatal se produjo el sábado por la mañana alrededor de las 7:10 horas, cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 70 años colisionó de manera frontal con un Peugeot 208, en el que viajaba la víctima fatal.

Al arribar al lugar, personal del Same y los efectivos de la Seccional 46° encontraron al conductor del Peugeot atrapado dentro del vehículo, por lo que Bomberos procedió a su rescate. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria en estado crítico, donde horas más tarde se confirmó su deceso a las 17:20 horas, a causa de un traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento.