Un prófugo fue a la cancha a ver a Rosario Central y terminó preso

"El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión". La icónica frase del personaje de Guillermo Francella en El secreto de sus ojos volvió a hacerse realidad esta vez en la ciudad de Rosario.

Al igual que en la recordada película ganadora del Oscar —donde el femicida, hincha de Racing, es capturado en la tribuna visitante durante una secuencia magistral filmada en la cancha de Huracán—, un prófugo de la Justicia no pudo resistir la tentación de ir a alentar a su equipo y terminó tras las rejas.

El episodio ocurrió este domingo en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, en el marco del operativo dispuesto para el encuentro entre Rosario Central y Barracas Central.

El hombre de 31 años, identificado por fuentes policiales como Bruno Marcos C., intentó ingresar al estadio camuflado entre el resto de los hinchas. Sin embargo, fue detectado por los controles del programa Tribuna Segura, un esquema preventivo que cruza datos en tiempo real para identificar a personas con impedimentos judiciales en las puertas de los espectáculos deportivos.

El procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos de la División Judicial de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, quienes confirmaron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente. Según informaron desde la cartera de seguridad, el prófugo era requerido por la Justicia en una causa que investiga delitos de extorsión y amenazas coactivas ocurridas en diciembre de 2024.

Tras verificar sus datos en el sistema informático, el sospechoso fue aprehendido en el lugar de manera pacífica, ya que el procedimiento se realizó sin ningún tipo de incidentes.

Inmediatamente fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde se labraron las actas correspondientes, y su situación procesal quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.