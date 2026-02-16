Alerta amarilla por tormentas para Quebrada y Puna

Según el último reporte oficial, rige una alerta amarilla por tormentas que afectará principalmente a las regiones de la Quebrada y la Puna durante la noche de este lunes, con fenómenos que podrían ser puntualmente severos.

El área de cobertura incluye la zona montañosa de los departamentos Dr. Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. La advertencia tiene vigencia para la noche de este domingo, cuando se espera la llegada de tormentas fuertes acompañadas de ráfagas de viento e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo con los datos del pronóstico, existe hasta un 70% de probabilidades de precipitaciones para el cierre de la jornada. En cuanto a las temperaturas, se anticipan marcas térmicas con máximas de 22°C y mínimas de 13°C para los próximos días en la región.

En tanto para la capital se espera una temperatura mínima de 18° C y una máxima que llegará a los 27° C, con alguna posibilidad de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche.

Recomendaciones de seguridad para vecinos y turistas

Ante este panorama, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución, especialmente a los vecinos y turistas que participan de los festejos de Carnaval en la zona. Entre las principales recomendaciones se destacan:

No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Evitar circular por caminos de montaña si la visibilidad se ve reducida por las condiciones climáticas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados o volados por el viento.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad.