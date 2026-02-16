Detienen a un conductor ebrio que manejaba una moto robada en Buenos Aires

Un control de tránsito de rutina terminó con un doble golpe al delito en la provincia de Jujuy. Personal del Destacamento Uquía llevaba adelante un operativo de seguridad vial en la intersección de Avenida San Martín y calle Formosa, en la ciudad de Humahuaca, cuando observaron una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc, de color amarillo, que circulaba sin la chapa patente colocada.

Al darle la voz de alto y solicitar la documentación correspondiente, los uniformados notaron que el conductor, un joven de 25 años, presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. Inmediatamente fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado escandaloso: 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente lo permitido por la ley.

Sin embargo, lo que parecía una simple infracción se transformó en un hecho de mayor gravedad cuando los oficiales consultaron los números de motor y cuadro en el sistema informático. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Agravado, solicitado por la Fiscalía Nacional N° 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro inmediato del vehículo, que fue trasladado a la dependencia policial. El conductor, además de enfrentar multas económicas por violar las normas de tránsito, quedó vinculado a una causa judicial por encubrimiento, a la espera de las directivas de la Justicia. Las autoridades investigan cómo llegó la moto desde Buenos Aires hasta el norte del país.