Los servicios municipales por los feriados de carnaval

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa la modalidad de prestación de servicios municipales los días lunes 16 y martes 17 de febrero con motivo del feriado nacional por Carnaval.

El transporte alternativo prestará servicio con tarifa 2, el transporte urbano prestará servicio de manera habitual con refuerzos que llegan hasta la Ciudad Cultural durante la realización de los festejos de Carnaval

Los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20. Y el estacionamiento tarifado no tendrá servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó por su parte que la recolección de residuos domiciliaria será normal, la limpieza/barrido prestará servicio reducido, y el servicio especial (Micro Basurales), normalmente.

En lo que respecta a los servicios de empresa Limsa, la recolección de residuos domiciliaria, comercial y de patógenos será normal. El barrido manual no presentará servicio y el barrido en el microcentro, zona exterminal, normal.

La limpieza de contenedores municipales será normal, la recolección de malezas/ escombros, sin servicio y el barrido mecánico tampoco funcionará pero retomará su actividad a las 21 del 17.

Mercados: el lunes 16 sin atención al público y el martes 17 atención de 7 a 13. Cementerios abiertos de 8 a 18 y la administración de 8 a 13.