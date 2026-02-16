Robert Duvall y Jujuy: el vínculo argentino del ícono de Hollywood

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por sus icónicos papeles en El Padrino y Apocalypse Now, murió este domingo a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa jujeña Luciana Pedraza Duvall a través de las redes sociales.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

Y agregó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

Por último, Luciana le agradeció a las personas que los acompañaron durante este tiempo: "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

Robert Duvall y su conexión con Argentina

La muerte de Robert Duvall, ocurrida el domingo a los 95 años en su casa del estado de Virginia, Estados Unidos, impactó de lleno en la comunidad de Hollywood. Pero también conmovió especialmente a la Argentina, ya que pocas estrellas del cine internacional mantuvieron una relación tan estrecha con nuestro país como la que él supo construir a lo largo de los años.

No se trató solo de visitas ocasionales para filmar o promocionar películas. Si bien en un comienzo llegó como turista recordaba con cariño su paso por los lagos del sur “para pescar truchas”, su vínculo con la Argentina se profundizó tras casarse con la actriz y cineasta argentina Luciana Pedraza , su cuarta esposa. Desde entonces, su conexión con el país se volvió más intensa, impulsada especialmente por su pasión por el tango. Incluso realizó algunas inversiones, era habitué del tradicional café La Biela y admiraba el cine de Juan José Campanella.

Una de las curiosidades más recordadas es que Duvall era fanático de las medialunas. Y fue justamente en una escena cotidiana —comprando facturas— que en 1996 conoció casualmente, cerca del Plaza Hotel Buenos Aires, a quien luego sería su esposa. “Fui a comprar flores, pero estaba cerrado. Entonces entré a una panadería. Y allí conocí a Luciana. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la habría conocido”, solía contar.

Por entonces, Pedraza trabajaba en la organización de eventos. Lo invitó a una fiesta y él aceptó. El actor se encontraba en el país rodando El hombre que capturó a Eichmann, producción en la que interpretó al criminal nazi refugiado en la Argentina y capturado por un comando del Mossad a comienzos de los años 60.

Pedraza —que curiosamente nació un 5 de enero, el mismo día que Duvall, aunque 41 años después— es nieta de la pionera de la aviación argentina Susana Ferrari Billinghurst. Duvall y Luciana se casaron en 2004, consolidando una historia de amor que también selló para siempre el vínculo del actor con la Argentina.