PRIMERA NACIONAL

El Lobo aulló en casa y empezó a soñar con el ascenso

Gimnasia de Jujuy venció a Midland en el partido por la fecha 1 de la Primera Nacional de la zona B. Cristian Menéndez anotó 2 goles para el Lobo jujeño, mientras que Juan Cruz Vega marcó un gol el último minuto del Segundo Tiempo para Midland.

Lunes, 16 de febrero de 2026 18:42

34' 2T: Cambio en Midland

Cambio en Midland: entra Jeremías Perales por Nicolás Violini.

18:34

34' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Cambio en Gimnasia (J): entra Octavio Bianchi por Cristian Menéndez.

26' 2T: Tarjeta amarilla para Juan Cruz Vega

Juan Cruz Vega de Midland recibe amarilla por protestar una decisión del árbitro Yamil Possi.

18:26

26' 2T: Tarjeta amarilla para Leonel Gigli

Amarilla para Leonel Gigli. Yamil Possi amonesta al jugador de Midland.

18:24

24' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Cambio en Gimnasia (J): entra Federico Paradela por Francisco Molina.

18:18

18' 2T: Cambio en Midland

Cambio en Midland: entra Juan Cruz Vega por Lautaro Díaz Laharque.

18:15

15' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Cambio en Gimnasia (J): entra Axel Pinto por Maximiliano Casa.

18:15

15' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Cambio en Gimnasia (J): entra Abel Argañaraz por Mauro Cachi.

18:00

0' 2T: Cambio en Midland

Cambio en Midland: entra Mariano Penepil por Elías Torancio.

18:00

 0' 2T: Cambio en Midland

Cambio en Midland: entra Dylan Aguilar por Agustín Campana.

18:00

0' 2T: Cambio en Midland

Cambio en Midland: entra Leonel Gigli por Pablo Casarico.

18:00

Comenzó el segundo tiempo entre Gimnasia (J) y Midland

Comienza el segundo tiempo. Gimnasia (J) y Midland ya juegan otra vez.

17:45

Terminó el primer tiempo entre Gimnasia (J) y Midland

Final del primer tiempo. Gimnasia (J) y Midland se van al descanso.

17:33

33' 1T: Gol de Gimnasia (J)

¡GOL de Gimnasia (J)! Cristian Menéndez concreta la jugada y anota para su equipo.

17:28

 28' 1T: Gol de Gimnasia (J)

¡GOL de Gimnasia (J)! Maximiliano Casa concreta la jugada y anota para su equipo.

17:00

Comenzó el partido entre Gimnasia (J) y Midland

¡Comenzó el partido! Gimnasia (J) y Midland ya juegan en el estadio 23 de Agosto, con arbitraje de Yamil Possi.

17:00

Temas de la nota

