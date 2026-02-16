El Lobo aulló en casa y empezó a soñar con el ascenso

34' 2T: Cambio en Midland
Cambio en Midland: entra Jeremías Perales por Nicolás Violini.
18:34
34' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Cambio en Gimnasia (J): entra Octavio Bianchi por Cristian Menéndez.
26' 2T: Tarjeta amarilla para Juan Cruz Vega
Juan Cruz Vega de Midland recibe amarilla por protestar una decisión del árbitro Yamil Possi.
18:26
26' 2T: Tarjeta amarilla para Leonel Gigli
Amarilla para Leonel Gigli. Yamil Possi amonesta al jugador de Midland.
18:24
24' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Cambio en Gimnasia (J): entra Federico Paradela por Francisco Molina.
18:18
18' 2T: Cambio en Midland
Cambio en Midland: entra Juan Cruz Vega por Lautaro Díaz Laharque.
18:15
15' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Cambio en Gimnasia (J): entra Axel Pinto por Maximiliano Casa.
18:15
15' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Cambio en Gimnasia (J): entra Abel Argañaraz por Mauro Cachi.
18:00
0' 2T: Cambio en Midland
Cambio en Midland: entra Mariano Penepil por Elías Torancio.
18:00
0' 2T: Cambio en Midland
Cambio en Midland: entra Dylan Aguilar por Agustín Campana.
18:00
0' 2T: Cambio en Midland
Cambio en Midland: entra Leonel Gigli por Pablo Casarico.
18:00
Comenzó el segundo tiempo entre Gimnasia (J) y Midland
Comienza el segundo tiempo. Gimnasia (J) y Midland ya juegan otra vez.
17:45
Terminó el primer tiempo entre Gimnasia (J) y Midland
Final del primer tiempo. Gimnasia (J) y Midland se van al descanso.
17:33
33' 1T: Gol de Gimnasia (J)
¡GOL de Gimnasia (J)! Cristian Menéndez concreta la jugada y anota para su equipo.
17:28
28' 1T: Gol de Gimnasia (J)
¡GOL de Gimnasia (J)! Maximiliano Casa concreta la jugada y anota para su equipo.
17:00
Comenzó el partido entre Gimnasia (J) y Midland
¡Comenzó el partido! Gimnasia (J) y Midland ya juegan en el estadio 23 de Agosto, con arbitraje de Yamil Possi.
17:00