Los famosos que aparecieron en "La casita" de Bad Bunny

Bad Bunny dio su último recital en el Estadio River Plate ayer, domingo 15 de febrero, en la antesala del primer feriado de Carnaval. En la famosa casita, que imita un tipo de vivienda tradicional de Puerto Rico, estuvieron varios famosos argentinos, tal como en las fechas anteriores.

Una de las atracciones más grandes de su recital es el escenario secundario, inspirado en una casa tradicional puertorriqueña humilde de barrio: "La casita". ​Funciona como un espacio íntimo donde el artista interpreta canciones en versiones acústicas o relajadas, acompañado de invitados especiales, contrastando con la producción masiva del show principal.

Esta representa las raíces puertorriqueñas, nostalgia caribeña y la idea de “hogar” como punto de fiesta comunitaria, con colores como rosa y amarillo. En el Debí tirar más fotos World Tour, se integró como “isla flotante”, lo que busca simbolizar un refugio en medio de la fama.

En su último show de la Argentina, el portorriqueño subió al escenario a distintos famosos. Estuvieron:

Tiago PZK

Luck Ra

Lali Espósito

Nicki Nicole

Wanda Nara

Yami Safdie

El público, al ver a los famosos locales, estalló en aplausos y gritos para celebrar la atracción, además de grabaciones para las redes sociales. Cada famoso tenía un vaso rojo y estuvieron al lado del portorriqueño bailando y cantando sus canciones.

El 13, 14 y 15 de febrero el portorriqueño hizo bailar a los 85.000 espectadores que entran en el estadio rojo y blanco. Su show, además de traer clásicos del autor, como “Tití Me Preguntó”, “Safaera” y “Yo Perreo Sola” conviven con novedades como “Baile inolvidable”, “Nuevayol” y “La mudanza”.