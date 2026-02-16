Multitudinario fin de semana de corsos en San Pedro con fuerte impacto económico

La gestión municipal encabezada por el intendente Julio Bravo vivió un exitoso fin de semana de Carnaval en San Pedro de Jujuy, donde más de 35 mil personas participaron de los corsos, superando ampliamente las expectativas y consolidando el crecimiento sostenido de la fiesta.

Durante el sábado y domingo, el movimiento de público no solo aportó color y alegría al circuito céntrico, sino que también generó un importante impulso económico para la ciudad, logrando una recaudación de $13.702.480,79 trece millones setecientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos con setenta y nueve centavos.

En lo artístico, la noche del domingo tuvo como protagonistas a Adrián y los Dados Negros junto a Débora Chauque, quienes brindaron un espectáculo que hizo vibrar al público con sus clásicos. Además, las comparsas del grupo B desplegaron todo su talento, logrando que los presentes acompañaran con aplausos, baile y entusiasmo.

El balance parcial del fin de semana refleja no solo el éxito de convocatoria, sino también el impacto positivo en la economía local, reafirmando a los corsos sanpedreños como uno de los eventos más convocantes del norte argentino.