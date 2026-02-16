Brilló en Jesús María y Cosquín con su faceta de mujer de raíces, se lució con el lanzamiento de “Jujuy estrellado”, y el fin de semana Cazzu fue noticia por estar invitada al show tan esperado de Bad Bunny en Argentina. Compartieron el escenario en el Estadio River Plate.

Esta participación fue tendencia por su exitoso paso reciente por la música, al punto que su aparición junto a Bad Bunny, Khea y Duki para interpretar “Loca Remix”. Fue uno de los momentos más festejados de la jornada. La reacción del público fue inmediata y se manifestó en una ovación prolongada, reforzando la sólida conexión emocional que mantiene con su audiencia. El lazo entre Julieta Emilia Cazzuchelli y Benito Antonio Martínez Ocasio, antes de convertirse en Cazzu y Bad Bunny, surgió a partir de una colaboración profesional en 2017.

Fue entonces cuando la cantante argentina se sumó al remix de “Loca” ùtema original de Khea y Dukiù junto al puertorriqueño. Si bien el primer encuentro personal se produjo en el Luna Park en 2018, ya habían construido un vínculo que superó lo puramente artístico. La relación entre ambos trascendió las fronteras musicales. Fueron vinculados sentimentalmente en varias ocasiones, aunque la confirmación llegó solo por parte de Cazzu, quien aclaró que el romance quedó en el pasado y no tuvieron más contacto hasta este reencuentro en River.