Municipios

Continúan los operativos de vacunación y castración

Desde el municipio capitalino invitan a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.

Domingo, 15 de febrero de 2026 21:39

La Dirección de Zoonosis informó a la comunidad el cronograma de actividades programadas para los próximos días, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud animal y pública.

En este marco, se desarrollarán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos sectores de la ciudad, acercando estos servicios a los vecinos.

El día miércoles 18, el quirófano movil estará a las 8:00 horas, ubicado en Avda. Flor del Pago 1111 del barrio Campo Verde.

La jornada de prevención y salud del animal continúa las actividades de vacunación y registro, el día jueves 19 de febrero, de 9 a 12 horas en calle  Palpalá Manzana 733 Lote 3 del barrio Alto Comedero.

Finalmente el día viernes 20 finaliza el servicio de la semana con vacunación y registro de mascotas desde las 15:00 a 18:00 horas en Baldi esquina La Rioja, barrio Cuyaya

Desde el municipio invitan a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.

