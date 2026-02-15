23°
16 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Parapsicología hispanoamericana
alto comedero
LALIGA ARGENTINA
alto comedero
PRIMERA NACIONAL
Día Internacional del Cáncer Infantil
Ministerio de Salud
carnaval 2026
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
Microcentro capitalino

Detenido tras una persecución

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de una persecución en el microcentro capitalino, cuando circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro.

Domingo, 15 de febrero de 2026 20:29
SECCIONAL 1° | A DONDE FUE TRASLADADO EL JOVEN

Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, logró recuperar una motocicleta "Honda Wave" que había sido robada en la ciudad de Perico.

Según fuentes policiales, el operativo inició alrededor de las 2 de la mañana en zona centro, cuando los efectivos obseraron a dos motos circulando a gran velocidad y sin luces por Av. Italia e Independencia.

Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar a los sospechosos en la esquina de Belgrano y Alberdi.

Policías notaron que el rodado no tenía llave de contacto y que le faltaban varias partes de la carcasa, señales claras de un vehículo de origen ilícito.

Tras consultar los números de motor y cuadro con el sistema CIAC, se confirmó que la moto registraba un pedido de secuestro vigente a solicitud de la Delegación Fiscal de Perico.

El joven fue detenido y trasladado a la Seccional 1°. El rodado quedó bajo secuestro para ser restituida a su legítimo dueño.

 

