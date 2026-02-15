Cayó un 13% el consumo de carne el mes pasado en el país

En el inicio de 2026, el sector cárnico argentino registró indicadores que reflejan una profunda contracción tanto en la actividad industrial como en los niveles de consumo doméstico. Según el último Informe Económico Mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo aparente de carne vacuna experimentó un retroceso del 13% entre enero de 2025 y enero de 2026. Esta caída sitúa al consumo per cápita en niveles históricamente bajos para el país.

De acuerdo con el documento, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo por habitante se ubicó en 47,9 kilos/año al cierre del primer mes del año. Esta cifra representa una baja del 0,5% respecto al promedio registrado en enero de 2025 y consolida una tendencia decreciente que ha llevado este indicador a su punto más bajo en las últimas dos décadas.

La dinámica del mercado interno está estrechamente ligada a un escenario de baja actividad productiva. En enero de 2026, la faena total de hacienda vacuna se situó en 1,014 millones de cabezas. Este volumen de actividad resultó un 16,1% inferior al de diciembre de 2025 (ajustado por días laborables) y un 11,8% menor en la comparación interanual con respecto a enero del año anterior, lo que equivale a una disminución de 136,24 mil cabezas en términos absolutos.

La entidad sectorial señala que la faena de enero de 2026 ocupó el lugar 36º entre los últimos cuarenta y siete eneros analizados. Esta reducción en la actividad obedece, en gran medida, a factores climáticos y estructurales que han afectado al stock ganadero. Según Ciccra, "la gran seca observada entre 21/22 y 23/24 y las importantes inundaciones registradas en 2024 y 2025, provocaron venta anticipada de hacienda y reducción de existencias, así como un deterioro del índice de preñez". Estas condiciones derivaron en menores zafras de terneros y en una "tendencia contractiva de la faena total de hacienda en los últimos dos años".

Como consecuencia directa del bajo nivel de faena, la producción de carne vacuna durante el primer mes de 2026 una contracción interanual del 10%.