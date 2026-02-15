Detenido tras una persecución

Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, logró recuperar una motocicleta "Honda Wave" que había sido robada en la ciudad de Perico.

Según fuentes policiales, el operativo inició alrededor de las 2 de la mañana en zona centro, cuando los efectivos obseraron a dos motos circulando a gran velocidad y sin luces por Av. Italia e Independencia.

Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar a los sospechosos en la esquina de Belgrano y Alberdi.

Policías notaron que el rodado no tenía llave de contacto y que le faltaban varias partes de la carcasa, señales claras de un vehículo de origen ilícito.

Tras consultar los números de motor y cuadro con el sistema CIAC, se confirmó que la moto registraba un pedido de secuestro vigente a solicitud de la Delegación Fiscal de Perico.

El joven fue detenido y trasladado a la Seccional 1°. El rodado quedó bajo secuestro para ser restituida a su legítimo dueño.