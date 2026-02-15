Primera jornada con más sesenta mil personas en el Cosquín Rock

Como todos los años, Cosquín Rock es un encuentro nacional de miles de personas de todo el país y Latinoamérica.

Los fanáticos de distintas bandas nacionales e Internacionales se concentran en Santa María de Punilla, Córdoba, para disfrutar del Cosquín Rock, el mayor encuentro de la música argentina en todo nuestro territorio.

El primer día la grilla tuvo a enormes figuras como Ciro y Los Persas, Las Pelotas, La Vela Puerca, Babasónicos, Estelares, Turf y valores de otros géneros como Abel Pintos y Lali que colmaron de público a los escenarios norte y boomerang.

En el escenario norte Eruca Sativa dio cátedra de hard rock, el trío cordobés fue uno de los principales atractivos de soleada tarde en las sierras de Punilla. Mientras en el escenario sur La Missisippi hacía de las suyas con un show épico, seguido por Emi Branciari líder y voz de NTVG que dejó un show prolijo y saciado de música a los fanáticos.

SHOW DE JÓVENES PORDIOSEROS

En paralelo en el escenario Montaña Bersuit Vergarabat inundaba de clásicos a las sierras cordobesas y a su vez en el norte Joaquín Levinton entraba al escenario en camilla, una de las tantas locuras del líder de Turf para que su banda se luciera e hiciera sacudir a miles de personas.

Luego llegó el turno de Ciro y Los Persas que tuvo tal vez el show más convocante de la tarde. Miles de personas se acercaron al escenario sur para disfrutar de las canciones de Ciro en su etapa solista y algunos clásicos de Los Piojos, mientras que en medio del show subió con Ricardo Mollo de Divididos para cantar y luego el rapero Wos que completar un concierto homogéneo y con sorpresas.

La tarde caía en Santa María y así llegó el turno de Estelares en el escenario Boomerang. La banda platense hizo una catarata de hits tras cumplirse 20 años del disco Sistema Nervioso Central, un show para archivarlo por tan espectacular que fue.

LOS CALIGARIS | LA BANDA SE LUCIÓ EN EL CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA.

En el Montaña los uruguayos de El Cuarteto de Nos enloquecieron a los argentinos con un show power y electrizante, una buena puesta para la banda que no tocaba en Cosquín hace muchos años.

En el mismo espacio tocó Franz Ferdinand, figura internacional de renombre para esta edición del festival, el escocés toca rock indie y desató mucho interés en su concierto.

Luego llegaron shows muy esperados en la noche como La Vela Puerca en el sur y Babasónicos en el norte, seguidos por Las Pelotas y Lali Espósito que como siempre tuvieron gran convocatoria y potenciaron el festival.

JOAQUÍN LEVINTON | CON SU TALENTO, EL LÍDER DE TURF HIZO VIBRAR AL PÚBLICO

Los Caligaris cerraron el primer día del Cosquín Rock con un show divertido y cargado de los clásicos de siempre, en paralelo en el escenario sur Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros cerraron la jornada con un show extraordinario y cargado de rock and roll, fue un encuentro maravilloso que gustó mucho al público.

Mención especial para la casita del blues, plaza y espacio electrónico y el escenario sorpresa que era pequeño pero que en dos oportunidades subió al mismo Ale Kurtz, voz y fundador de El Bordo, llenando de grandes clásicos e invitados como Abel Pintos, Tete de La Renga, Wayra Iglesias, Toti Iglesias y más, fueron épicos esos encuentros.