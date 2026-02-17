Avanza la regularización dominial de lotes fiscales

Al tiempo que avanza en obras que acompañan a la regularización dominial de más de mil familias en Alto Comedero, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat de la Provincia proyecta para 2026 la aprobación de planos de mensura de barrios, más obras de infraestructura y la continuidad de “Mi lote, en regla”, de regularización de lotes fiscales habitados.

El sistema vigente de regularización de lotes fiscales habitados es el Plan “Mi lote, en regla”, que desde 2018 convoca a las familias jujeñas que, en el marco la ley de Régimen de Tierras Fiscales, cumplan condiciones para lograr la titularidad de los lotes que habitan mediante un sistema de pago en cuotas. “Mi lote, en regla” recibe las solicitudes de la ciudadanía y, también, busca adhesiones mediante operativos territoriales. Sólo en 2025, con esto, logró la regularización de cerca de 850 inmuebles.

RELEVAMIENTO | SE VERIFICA QUE LOS FUTUROS BENEFICIARIOS CUMPLAN REQUISITOS.

Para estos procesos, la ciudadanía puede adherirse acercándose a los operativos de adhesiones en el interior y en barrios capitalinos que son realizados por equipos, públicamente -la Secotyh no tiene intermediarios- o dirigirse a las oficinas de la Secretaría en Almirante Brown 792 de esta capital. También, puede informarse mediante el ChatBot disponible en WhatsApp al número 3884639901, y en internet, en la página secotyh.jujuy.gob.ar.

En el ChatBot, asimismo, podrá actualizar datos que previamente hubiera presentado a la Secotyh. Como parte del proceso, equipos de la Secretaría realizan inspecciones en territorio para verificar que las familias que habitan lotes fiscales cumplan con los requisitos de la ley (como la ocupación efectiva del lote, tener familia a cargo, entre otros), solicita documentación del grupo familiar, carga el Registro Único de la Secotyh, coteja los datos e información obtenida de las inspecciones, y, tras estos pasos, puede lograrse la firma de los compromisos de pago y todos las acciones administrativas necesarias para gestionar la escritura del lote, entre ello, la firma de un compromiso de pago.

Las cuotas que pagan las familias se destinan a un fondo para financiar proyectos de obras públicas en distintos sectores de la provincia, consolidando un sistema solidario. También, es constante la política de control de cumplimiento de la ley, de neutralización de intentos de usurpaciones y de sanción a las acciones ilegales de venta y compra de lotes fiscales.

ALEGRÍA | CIUDADANOS JUJEÑOS QUE LOGRARON LA PROPIEDAD DEL LOTE EN EL QUE VIVEN, JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES.

En 2025, 9 lotes fiscales fueron recuperados para el Estado, y fueron efectuadas, desde la propia Secotyh, 12 denuncias penales por usurpación e intento de venta de lotes. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat ha previsto para este año trabajos en barrios completos de diferentes ciudades.

Desde aprobación de planos de mensura a obras de infraestructura que viabilizan la regularización dominial, sumado a la de adhesión a “Mi lote, en regla”, la política es la regularización dominial incesante en pos de consolidar derechos y mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía. Así, están previstos los procesos para la aprobación de planos en los departamentos Dr. Manuel Belgrano, El Carmen y Cochinoca, buscando el beneficio para 3.600 familias, además de infraestructura.