Una veintena de detenidos y 60 celulares recuperados

La Policía de la provincia recuperó más de 60 teléfonos celulares sustraídos durante los festejos del carnaval y procedió a la aprehensión de una veintena de personas, en su mayoría de otras provincias, en la zona de la Quebrada de Humahuaca y la capital jujeña.

Según información que ayer dieron a conocer las autoridades provinciales, una de las intervenciones tuvo lugar el pasado sábado en un sector de la ciudad de Tilcara, donde los efectivos policiales detectaron a tres mujeres en actitud sospechosa.

Por tal motivo procedieron con las tareas de investigación y consCtataron que las inculpadas aprovechaban el amontonamiento de personas, para sustraer teléfonos celulares que luego entregaban a un cómplice. Los protagonistas fueron detenidos de inmediato y al identificarlos, los efectivos cayeron en cuenta que eran oriundos de las provincias de Buenos Aires y Salta, y de Paraguay. Otra intervención registrada el pasado sábado sucedió mientras se realizaba la tradicional bajada de los diablos, en la localidad de Uquía.

Allí, los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3 procedieron a la individualización de cuatro personas, todas oriundas de la provincia de Tucumán, a quienes les secuestraron seis teléfonos celulares que habían sustraído. Mientras que en la localidad de Maimará, los uniformados lograron la aprehensión de tres mujeres, también tucumanas, y les incautaron un total de 15 dispositivos móviles que hallaron entre sus pertenencias. Por otra parte, los efectivos de la Unidad Regional 1 atendieron a una gran cantidad de personas que denunciaron la sustracción de teléfonos celulares durante los festejos acontecidos en el predio de la Ciudad Cultural, en la capital jujeña.

A raíz de ello, la Brigada de Investigaciones capitalina inició con las pesquisas, mediante rastreo, que permitió detectar dónde se podrían encontrar los dispositivos sustraídos. Así, desplegaron dos operativos que se efectuaron en un hotel de la capital jujeña, donde demoraron a ocho personas, oriundas de la provincia de Salta, y secuestraron un total de 40 teléfonos celulares. Todas las personas involucradas en la sustracción de los dispositivos móviles quedaron a disposición de la Justicia. Mientras que los celulares fueron secuestrados como elementos de prueba para la investigación y posteriormente serán restituidos a sus legítimos propietarios.