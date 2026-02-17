Crecen las expectativas por el posible paro en Jujuy

En el marco del paro nacional convocado por la CGT para el día que se trate la Reforma Laboral en Diputados, que sería este jueves, distintas organizaciones sindicales comienzan a definir su posicionamiento en la provincia, mientras se mantienen reuniones y consultas internas a la espera de decisiones oficiales

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional se ratificó la medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral impulsada por gobierno nacional, la cual genera un gran descontento y resistencia en diversos sectores de la comunidad. En el plano provincial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó que aguarda definiciones y resoluciones para confirmar su adhesión en la provincia, lo que mantiene en expectativa por el funcionamiento del transporte público durante la jornada del paro

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó que si se sumará a la medida de fuerza nacional. Sin embargo, de la misma manera que otros gremios, esperan resoluciones dependiendo del día de la medida y la modalidad de acatamiento. En tanto, el Cedems informó que hoy realizará una reunión virtual para analizar la situación y definir posibles acciones a seguir en el contexto del paro nacional, aunque ya definió medidas para el 2 y 3 de marzo por la cuestión salarial en la provincia.

Con este escenario, se transitan horas decisivas a la espera de definiciones que permitirán dimensionar el impacto real de la medida del jueves 19, o en caso de postergación, para la semana siguiente. Una nueva jornada que se anticipa al conflicto entre el movimiento sindical y el gobierno nacional por la reforma laboral. Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La decisión de la central obrera estuvo presidida por el llamado al paro de sectores sindicales, entre ellos los aceiteros.

En tanto, mañana a las 11, la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, en Buenos Aires para ampliar detalles de las medidas. Desde allí partirán las decisiones de los diferentes sectores sindicales en Jujuy. Cabe destacar que la semana pasada, gremios de toda la provincia marcharon en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral por parte de la Cámara de Senadores, apoyando la medida nacional de la CGT y otras organizaciones y en contra del aumento salarial del 10% en tramos ofrecido por gobierno provincial.